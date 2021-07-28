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Столтенберг: НАТО продолжит поддержку Афганистана

Столтенберг: НАТО продолжит поддержку Афганистана НАТО продолжит поддержку Афганистана.
Другие страны
28 июля 2021 г. 06:50
Столтенберг: НАТО продолжит поддержку Афганистана

НАТО продолжит поддержку Афганистана.

Как передает Report, об этом написал в Twitter генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

Глава организации сообщил, что провел переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Ситуация в области безопасности в Афганистане остается чрезвычайно сложной и требует решения путем переговоров, отметил Столтенберг.

"НАТО продолжит поддержку Афганистана, в том числе в вопросах финансирования, гражданского присутствия и обучения за рубежом", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: NATO Əfqanıstana dəstəyini davam etdirəcək

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