Столтенберг: НАТО продолжит поддержку Афганистана

НАТО продолжит поддержку Афганистана.

НАТО продолжит поддержку Афганистана.

Как передает Report, об этом написал в Twitter генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

Глава организации сообщил, что провел переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Ситуация в области безопасности в Афганистане остается чрезвычайно сложной и требует решения путем переговоров, отметил Столтенберг.

"НАТО продолжит поддержку Афганистана, в том числе в вопросах финансирования, гражданского присутствия и обучения за рубежом", - добавил он.