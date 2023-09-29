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Стало известно о планах Apple по выкупу крупного актива Microsoft

Стало известно о планах Apple по выкупу крупного актива Microsoft В 2020 году Microsoft рассматривала возможность продажи своей поисковой системы Bing компании Apple.
Другие страны
29 сентября 2023 г. 20:59
Стало известно о планах Apple по выкупу крупного актива Microsoft

В 2020 году Microsoft рассматривала возможность продажи своей поисковой системы Bing компании Apple.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bloomberg.

Деловая встреча проходила между руководителями Microsoft и главой службы поддержки Apple Эдди Кью. Переговоры носили лишь предварительный характер и не имели никакого развития. По данным Bloomberg, Apple не пошла на сделку из-за денег, которые ей приносит партнерство с Google, а также из-за сомнения в том, что Bing сможет конкурировать с Google по "качеству и возможностям".

Google уже давно является поисковой системой по умолчанию на iPhone, iPad и Mac. Google платит Apple миллиарды долларов в год за эту привилегию. В частности, достоверно известно, что в 2020 и 2021 годах партнерство с Apple обошлось Google в $4 и $7 млрд.

В качестве альтернативы пользователи устройств Apple могут переключиться на Yahoo, Bing, DuckDuckGo или Ecosia. Bing в последнее время быстро набирает популярность среди перечисленных альтернатив, благодаря партнерству Microsoft с OpenAI и интеграции чат-бота ChatGPT в поисковый сервис.

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