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Стало известно, как президент США проводит свободное время

Стало известно, как президент США проводит свободное время Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как президент США Джо Байден проводит свой досуг
Другие страны
23 апреля 2021 г. 03:41
Стало известно, как президент США проводит свободное время

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как президент США Джо Байден проводит свой досуг.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Как многие американцы, он любит кино, у него две собаки, которых он любит. Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране", - сказала Псаки на брифинге в ответ на вопрос, как Байден проводит свободное время, особенно вечера.

По словам представителя Белого дома, все это Байден делает тогда, когда у него, "лидера свободного мира, выдается ограниченное количество свободного времени". Псаки подчеркнула, что "президент очень близок со своей семьей, не только с женой, но и внуками, с которыми он, когда выдается такая возможность, проводит время в выходные", а также со своими детьми.

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Версия на азербайджанском языке Kino izləyir, vaxtını ailəsi ilə keçirir - Cen Psaki Cozef Bayden barədə danışdı

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