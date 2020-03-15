​США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии

США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил вице-президент Майк Пенс.

По его словам, запрет вступает в силу с 00 часов (08:00 – бакинское время) понедельника. При этом американцы и граждане, имеющие вид на жительство в США, смогут вернуться домой.

В свою очередь и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф уточнил, что такое решение принято в связи с увеличением случаев заболевания COVID-19 в этих странах.