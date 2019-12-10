 Наверх

США ввели санкции против шести фирм и одного гражданина Словакии

США ввели санкции против шести фирм и одного гражданина Словакии

США ввели санкции против шести фирм и одного гражданина Словакии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, министерство финансов США ввело во вторник санкции против шести компаний и одного гражданина Словакии в рамках так называемого Глобального акта Магнитского.

В черный список также за нарушения прав человека попали граждане Ливии, Пакистана, Уганды, Южного Судана, Мьянмы, Демократической Республики Конго.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!