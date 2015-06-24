США возобновили выдачу въездных виз

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/США возобновили выдачу виз иностранцам, приостановленную две недели назад из-за технических неполадок, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам пресс-секретаря госдепартамента США Джона Кирби, только в понедельник американские посольства и консульства за рубежом выдали 45 тысяч виз, из них треть была выдана в Китае.

По словам Кирби, неполадки исправлены не полностью, однако уже не препятствуют работе дипломатических представительств.

На прошлой неделе Кирби заявил, что американские консульства и посольства за рубежом приостановили выдачу въездных виз в США. По его словам, причиной стала поломка оборудования для передачи биометрической информации.