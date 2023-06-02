США созвали Совбез ООН из-за запуска военного разведывательного спутника КНДР

Соединенные штаты Америки созвали заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения намерений КНДР повторно запустить военный спутник-разведчик.

Соединенные штаты Америки созвали заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения намерений КНДР повторно запустить военный спутник-разведчик.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters .

Первая попытка Северной Кореи вывести на орбиту военный спутник "шпион", которая состоялась 31 мая, оказалась неудачной. Однако Пхеньян сообщил, что выполнит необходимые меры по устранению проблем и проведет второй запуск в ближайшее время.

Вашингтон осудил подобные усилия и заявил, что КНДР использует технологию баллистических ракет, которая нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и создает риск дестабилизации ситуации безопасности в регионе и за его пределами.

"Опасные и дестабилизирующие ядерные и ракетные программы Северной Кореи угрожают миру и стабильности в регионе", – отметил министр обороны США Ллойд Остин.

Сообщается, что заседание Совбеза ООН было созвано США совместно с Албанией, Эквадором, Францией, Японией, Мальтой и Великобританией.