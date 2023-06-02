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США созвали Совбез ООН из-за запуска военного разведывательного спутника КНДР

США созвали Совбез ООН из-за запуска военного разведывательного спутника КНДР Соединенные штаты Америки созвали заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения намерений КНДР повторно запустить военный спутник-разведчик.
Другие страны
2 июня 2023 г. 04:05
США созвали Совбез ООН из-за запуска военного разведывательного спутника КНДР

Соединенные штаты Америки созвали заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения намерений КНДР повторно запустить военный спутник-разведчик.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Первая попытка Северной Кореи вывести на орбиту военный спутник "шпион", которая состоялась 31 мая, оказалась неудачной. Однако Пхеньян сообщил, что выполнит необходимые меры по устранению проблем и проведет второй запуск в ближайшее время.

Вашингтон осудил подобные усилия и заявил, что КНДР использует технологию баллистических ракет, которая нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и создает риск дестабилизации ситуации безопасности в регионе и за его пределами.

"Опасные и дестабилизирующие ядерные и ракетные программы Северной Кореи угрожают миру и стабильности в регионе", – отметил министр обороны США Ллойд Остин.

Сообщается, что заседание Совбеза ООН было созвано США совместно с Албанией, Эквадором, Францией, Японией, Мальтой и Великобританией.

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