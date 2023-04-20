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США считают, что крах афганской армии был неизбежен из-за ее тотальной зависимости

США считают, что крах афганской армии был неизбежен из-за ее тотальной зависимости Крах афганской армии был предопределен действиями США и ее "тотальной зависимостью" от американских войск.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 00:27
США считают, что крах афганской армии был неизбежен из-за ее тотальной зависимости

Крах афганской армии был предопределен действиями США и ее "тотальной зависимостью" от американских войск.

Как передает Report, об этом заявил генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко, выступая на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса.

"Мы неоднократно говорили администрации каждого президента США, что мы выстроили афганскую армию, которая выглядела как американская и полностью зависела от нее. Да, у нас великолепные ВС, лучшие в мире. Но проблема в том, что в целом мы имели дело с малограмотной страной и вынудили ее использовать очень сложное американское и западное военное оборудование, чинить и обеспечивать функционирование которого они (афганские военнослужащие – ред.) не могли самостоятельно", - сказал он.

По словам Сопко, при обсуждении соглашения в Дохе внимание, как правило, уделяется выводу американских войск, однако не менее важным аспектом является уход из Афганистана американских военных подрядчиков. "Дохийское соглашение, ратифицированное впоследствии администрацией президента США Джо Байдена, конкретно оговаривает, что подрядчики должны уйти. Мы знали, что произойдет крах, когда подрядчики уйдут", - отметил он.

По словам генинспектора, афганская национальная армия начала нести огромные потери, когда "внезапно оказалась неспособной ремонтировать свои вертолеты". "Ирония в том, что афганцы могли чинить устаревшую советскую военную технику, но мы решили не поставлять им советское военное оборудование и направить американское", - пояснил Сопко. По его словам, это было "отличное оборудование", но оно "на годы, на десятилетия" опережало уровень материально-технической подготовки афганцев.

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