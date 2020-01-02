США продолжают перебрасывать технику и вооружение в Сирию

США продолжают поставки техники и вооружений на свои военные базы и позиции в подконтрольных террористам YPG/PKK территориях в Сирии, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщают источники в провинции Хасеке, за последнюю неделю КПП «Аль-Валид» на ирако-сирийской границе пересекли три колонны из 250 грузовиков.

Последняя колонна, состоящая из 130 грузовиков, прошла через КПП накануне.

В грузовиках находились военные пикапы 4х4, строительная техника, тяжелое вооружение и боеприпасы.