США призвали Китай соблюдать принятые обязательства

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама призвал Китай соблюдать международные обязательства в вопросе деятельности КНР в Южно-Китайском море.

Как передает Report, эти комментарии он сделал во время "откровенной беседы" с председателем КНР Си Цзиньпинем перед началом саммит G20 в Ханчжоу.

В июле Гаагский суд отказал Китаю в правах на районы в акватории Южно-Китайского моря, приняв сторону Филиппин, однако Пекин заявил, что не намерен подчиняться решению трибунала.

В сообщении Белого дома говорится, что Обама в беседе с Си Цзиньпинем подчеркнул важную роль, которую играет Китай в качестве одного из участников UNCLOS, и призвал Пекин соблюдать принятые обязательства. США рассматривают необходимость соблюдать эти обязательства как один из важнейших факторов поддержания международного права и порядка.