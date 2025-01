США планируют ввести новые ограничения или запрет на китайские БПЛА в стране

Министерство торговли США рассматривает возможность введения новых правил, которые еще сильнее ограничат использование БПЛА китайского производства на американской территории или полностью их запретят.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В ведомстве также хотят получить до 4 марта предложения общественности по поводу того, как обезопасить цепочки поставок, имеющие отношение к беспилотникам.

По данным СМИ, решение о новых правилах использования беспилотников КНР примет уже администрация избранного президента США Дональда Трампа.

На китайские компании приходится абсолютное большинство закупок США беспилотников, применяемых в коммерческих целях. При этом Конгресс США еще в 2019 году запретил Пентагону закупать у Китая беспилотники и их компоненты, а также использовать их.

В декабре президент Джо Байден подписал закон, который может привести к запрету продаж беспилотников новых моделей от компаний SZ DJI Technology Co., Ltd. и Autel Robotics Co., Ltd. в США.