США намерены сохранять санкции против РФ, пока она якобы нарушает международные нормы

Администрация США намерена сохранять экспортные ограничения в отношении РФ, пока полагает, что российская сторона якобы нарушает международные нормы.

Администрация США намерена сохранять экспортные ограничения в отношении РФ, пока полагает, что российская сторона якобы нарушает международные нормы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложил во вторник заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Пока Россия нарушает международные нормы, мы будем сохранять против нее санкции по ограничениям на экспорт", - сказал он, отвечая на вопрос законодателя об условиях отмены указанных рестрикций, в том числе тех, которые были введены Вашингтоном под предлогом проведения Россией военной операции в Украине.

Эстевез отметил, что не располагает информацией о том, обсуждает ли администрация США непосредственные условия отмены санкций и возобновления нормальных торговых связей с РФ. "Я не говорил с президентом (США Джо Байденом) и не знаю о каких-либо обсуждениях, которые мы бы проводили с Россией о том, что для этого потребуется. С россиянами говорят украинцы", - констатировал заместитель министра торговли США. Как он напомнил, Байден ранее заявлял о том, что РФ должна "вернуться к соблюдению международных норм" в контексте ситуации в Украине.