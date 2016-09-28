Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ США могут заморозить взаимодействие с Россией по Сирии, если Москва не предпримет незамедлительных мер с целью прекращения наступательной операции в районе Алеппо.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в состоявшемся в среду телефонном разговоре госсекретарь США Джон Керри.

Как сообщил начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби, Керри "выразил серьезную обеспокоенность по поводу ухудшающейся ситуации в Сирии". "Он проинформировал министра иностранных дел о том, что США готовятся приостановить американо-российское двустороннее взаимодействие по Сирии", если Москва "не сделает немедленных шагов по прекращению наступления на Алеппо и восстановления режима прекращения огня", заявил Кирби.