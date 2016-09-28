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    США могут заморозить взаимодействие с Россией по Сирии

    Состоялся телефонный разговор между Лавровым и Керри

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ США могут заморозить взаимодействие с Россией по Сирии, если Москва не предпримет незамедлительных мер с целью прекращения наступательной операции в районе Алеппо. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в состоявшемся в среду телефонном разговоре госсекретарь США Джон Керри.

    Как сообщил начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби, Керри "выразил серьезную обеспокоенность по поводу ухудшающейся ситуации в Сирии". "Он проинформировал министра иностранных дел о том, что США готовятся приостановить американо-российское двустороннее взаимодействие по Сирии", если Москва "не сделает немедленных шагов по прекращению наступления на Алеппо и восстановления режима прекращения огня", заявил Кирби.

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