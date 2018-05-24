США атаковали позиции сирийской армии

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передает государственное сирийское новостное агентство SANA. «Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Атака произошла в момент концентрации террористов группировки «Исламское государство», — сказал источник, передает Report.

Ранее сообщалось, что коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии. Сообщалось, что коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.