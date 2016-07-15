Сотрудники сил безопасности Испании и Франции проверяют машины на границе

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники сил безопасности Испании и Франции проверяют автомобили в районе населенного пункта Ла-Жункера в связи с введением дополнительных мер безопасности после нападения в Ницце.

Как передает Report со ссылкой на телеканал 24 Horas, машины проверяют на трассах N-II и la AP-7.

Кроме того, французские силы правопорядка проверяют машины в районе Ле-Булу, населенном пункте, расположенном недалеко от границы с Испанией.

В связи с усилением контроля образовались очереди на трассах в обоих направлениях.

Ежедневно через населенный пункт Ла-Жункера проезжают около 10 тысяч машин из Испании во Францию и обратно.