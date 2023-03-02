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США обсуждают с союзниками введение санкций против Китая в случае поддержки РФ

США обсуждают с союзниками введение санкций против Китая в случае поддержки РФ Соединенные Штаты обсуждают с близкими союзниками возможность введения новых санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России для ведения полномасштабной войны в Украине.
Другие страны
2 марта 2023 г. 03:27
США обсуждают с союзниками введение санкций против Китая в случае поддержки РФ

Соединенные Штаты обсуждают с близкими союзниками возможность введения новых санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России для ведения полномасштабной войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Консультации США с союзниками, которые еще находятся на раннем этапе, имеют целью заручиться поддержкой ряда стран - особенно входящих в "Группу семи", чтобы скоординировать поддержку любых возможных ограничений.

По словам собеседников Reuters, американские чиновники закладывают основу для потенциальных действий против КНР с основной группой стран, которые больше всего поддерживают санкции, введенные против России после начала войны в Украине год назад.

Пока непонятно, какие именно санкции предложат Соединенные Штаты. По словам источников Reuters, шаги Вашингтона еще не привели к более широкому согласию относительно каких-либо конкретных ограничительных мер против Пекина.

В совместном заявлении лидеров G7 от 24 февраля - по случаю первой годовщины полномасштабной войны РФ - третьи страны призывают "прекратить оказывать материальную поддержку российской войне, или же столкнуться с серьезными потерями".

Хотя Китай там не упоминается, США в тот же день ввели новые санкции против некоторых китайских компаний, обвиняемых в помощи России в обходе ограничительных мер.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “ABŞ müttəfiqlərini Çinə onun Rusiyaya silah verəcəyi təqdirdə sanksiya tətbiq etməyə çağırır”

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