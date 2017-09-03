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    СМИ сообщили о мощных подземных толчках в КНДР

    Власти Южной Кореи допускают, что Пхеньян провел очередные ядерные испытания

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 5,6 на территории Северной Кореи. 

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Уточняется, что эпицентр залегал на глубине 10 км. Как отмечает Reuters, в последний раз подобные подземные толчки были зафиксированы после ядерных испытаний в Северной Корее.

    Южнокорейское агентство «Ренхап» также сообщает о землетрясении магнитудой 5,6.

    Кроме того, власти Южной Кореи допускают, что Пхеньян провел очередные ядерные испытания.

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