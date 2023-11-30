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СМИ: Шестую группу освобожденных в Газе заложников доставили на КПП "Рафах"

СМИ: Шестую группу освобожденных в Газе заложников доставили на КПП "Рафах" Шестая группа освобожденных заложников, находившихся в руках у радикалов из палестинского движения ХАМАС, доставлена на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 00:58
СМИ: Шестую группу освобожденных в Газе заложников доставили на КПП Рафах

Шестая группа освобожденных заложников, находившихся в руках у радикалов из палестинского движения ХАМАС, доставлена на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Extra News.

По его данным, египетские медики оказывают помощь некоторым из бывших заложников, отпущенных в соответствии с соглашением с Израилем об обмене на палестинских заключенных.

Напомним, что ранее Армия Израиля сообщила о прибытии пятой группы освобожденных из сектора Газа 12 заложников.

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