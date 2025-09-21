Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    СМИ: Нетаньяху не исключает подписания мирного соглашения с Сирией

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 17:09
    СМИ: Нетаньяху не исключает подписания мирного соглашения с Сирией

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достижении прогресса в переговорах с Сирией.

    Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, глава израильского Кабмина рассказал об этом на заседании правительства.

    Он отметил, что упомянутый прогресс может привести к подписанию мирного соглашения с Дамаском.

    "Мы устанавливаем контакты с сирийцами, и достигнут определенный прогресс, но точная картина прояснится только в будущем", - приводит издание слова Нетаньяху.

    Отмечается, что официальный Дамаск требует от Израиля прекращения авиаударов и отвода войск, продвигающихся на юг Сирии.

