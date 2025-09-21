СМИ: Нетаньяху не исключает подписания мирного соглашения с Сирией
Другие страны
- 21 сентября, 2025
- 17:09
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достижении прогресса в переговорах с Сирией.
Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, глава израильского Кабмина рассказал об этом на заседании правительства.
Он отметил, что упомянутый прогресс может привести к подписанию мирного соглашения с Дамаском.
"Мы устанавливаем контакты с сирийцами, и достигнут определенный прогресс, но точная картина прояснится только в будущем", - приводит издание слова Нетаньяху.
Отмечается, что официальный Дамаск требует от Израиля прекращения авиаударов и отвода войск, продвигающихся на юг Сирии.
Последние новости
18:30
Видео
СМИ: На базе Баграм в Афганистане произошел взрывДругие страны
18:30
СМИ: Парламентские выборы в Сирии перенесли на 5 октябряДругие страны
18:22
Турецкий ученый: Запуск Зангезурского коридора придаст большой стимул развитию НахчыванаВнутренняя политика
18:05
Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют рейсы из-за возможной кибератакиДругие страны
17:59
Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Азербайджана в БакуФормула 1
17:47
В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозамиЭкология
17:41
"Формула 1": Mercedes по итогам Гран-при Азербайджана поднялся на 2-е место в Кубке конструкторовФормула 1
17:37
Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по запросу ЭстонииДругие страны
17:34