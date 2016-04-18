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    СМИ: На юго-востоке Китая из-за ливней погибли шесть человек

    Из-за стихии пострадали 11 городов и 42 уезда провинции

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и около 734 тысяч пострадали из-за ливней в провинции Хунань на юго-востоке Китая.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в понедельник агентство China News Service.

    Сообщается, что с 14 апреля во многих районах провинции шли сильные дожди. По данным на 18 апреля, из-за стихии пострадали 11 городов и 42 уезда провинции.

    Сельскому хозяйству провинции был нанесен значительный ущерб. По предварительным данным, прямые экономические потери от непогоды уже составили 500 миллионов юаней (около 77 миллионов долларов).

    Также в результате подтопления и града было повреждено большое количество дорог и зданий. По данным метеорологов, во вторник в провинции вновь ожидаются небольшие осадки и гроза.

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