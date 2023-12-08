СМИ: Белый дом может пойти на уступки республиканцам ради помощи Украине

Администрация США может пойти на уступки по миграционной политике, чтобы конгрессмены-республиканцы согласовали выделение Украине военной помощи.

Администрация США может пойти на уступки по миграционной политике, чтобы конгрессмены-республиканцы согласовали выделение Украине военной помощи.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Палата представителей, большинство в которой занимают республиканцы, работает до 14 декабря, поэтому времени для заключения сделки остается мало.

По данным агентства, в числе рассматриваемых мер ужесточение стандартов прохождения проверки получателями убежища, расширение процедуры ускоренной депортации на всю территорию США (сейчас она действует только на границе), отказ в убежище просителям, пересекающим третьи страны на пути в США.

Также сенаторы от обеих партий, пытающиеся достичь соглашения, обсуждают введение количественного ограничения числа заявлений о предоставлении убежища.

Издание подчеркивает, что позиция президента Джо Байдена по этой идее пока не ясна.