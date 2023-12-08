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СМИ: Белый дом может пойти на уступки республиканцам ради помощи Украине

СМИ: Белый дом может пойти на уступки республиканцам ради помощи Украине Администрация США может пойти на уступки по миграционной политике, чтобы конгрессмены-республиканцы согласовали выделение Украине военной помощи.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 08:45
СМИ: Белый дом может пойти на уступки республиканцам ради помощи Украине

Администрация США может пойти на уступки по миграционной политике, чтобы конгрессмены-республиканцы согласовали выделение Украине военной помощи.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Палата представителей, большинство в которой занимают республиканцы, работает до 14 декабря, поэтому времени для заключения сделки остается мало.

По данным агентства, в числе рассматриваемых мер ужесточение стандартов прохождения проверки получателями убежища, расширение процедуры ускоренной депортации на всю территорию США (сейчас она действует только на границе), отказ в убежище просителям, пересекающим третьи страны на пути в США.

Также сенаторы от обеих партий, пытающиеся достичь соглашения, обсуждают введение количественного ограничения числа заявлений о предоставлении убежища.

Издание подчеркивает, что позиция президента Джо Байдена по этой идее пока не ясна.

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Версия на английском языке Media: White House may make concessions to Republicans to help Ukraine
Версия на азербайджанском языке KİV: Ağ ev Ukraynaya yardım naminə respublikaçılara güzəştə gedə bilər

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