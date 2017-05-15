Следующая встреча в формате "Шелкового пути" пройдет в 2019 году

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и председатель КПК Си Цзиньпин сообщили, что следующая встреча в формате "Шелкового пути" состоится в 2019 году, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Наш ведущий, председательствующий президент Китая господин Си Цзиньпин объявил о том, что следующая встреча в подобном формате состоится в 2019 году. Насколько это будет эффективно - жизнь покажет, но уже сегодня по факту все, о чем мы говорили, так или иначе работает", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Напомним, в столице Китая Пекине завершился двухдневный международный форум "Один пояс - один путь".