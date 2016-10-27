Скончался старейший член японской императорской семьи

В середине мая текущего года принц Микаса был госпитализирован с подозрением на острое воспаление легких. В конце июня принц Микаса перенес операцию на сердце.

Принц Микаса был младшим братом отца действующего императора Японии Акихито Хирохито и пятым в ряду потенциальных наследников на Хризантемовый трон.