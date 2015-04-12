Сирию и Ливию не пригласили на встречу глав МИД ЕС

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Представители Сирии и Ливии не примут участие в неформальной встрече глав МИД государств-членов ЕС и стран Южного соседства, которая пройдет в Барселоне в понедельник.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что в Барселоне 13 апреля состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС с южными партнерами по будущему европейской политики соседства. Основными темами станут борьба с терроризмом, безопасность, миграция, энергетика, торговля."Сирия и Ливия не были приглашены для участия во встрече из-за внутренней ситуации", - заявили в МИД Испании, добавив, что политическую обстановку в этих странах участники переговоров в Барселоне "будут обсуждать в общем контексте".

Во встрече в Барселоне примут участие 28 стран ЕС, а также Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Ливан, Израиль, Палестина и Иордания. Кроме того, ожидается участие верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана. Откроют мероприятие премьер Испании Мариано Рахой и глава Каталонии Артур Мас.

Южными партнерами ЕС в рамках политики соседства являются Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Сирия, Тунис, а также Палестинская автономия.