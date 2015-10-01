Сирийская оппозиция выразила отношение к российским авиаударам

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Наш народ вправе ответить национально-освободительной борьбой на оккупацию Сирии Россией".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Халид Ходжа на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, связанной с воздушными операциями российских истребителей.

По его словам, город Хумус, по которому российские боевые самолеты нанесли авиаудары, год назад был очищен от боевиков ИГ и "Фронта аль-Нусра": "Цель России заключается в поддержке Башара Асада".

Как заявил Халид Ходжа, российские истребители нанесли авиаудары по трем регионам на севере от Хумуса. В результате погибли 36 гражданских лиц, пятеро из которых дети и одна - медсестра.

Оппозиционный лидер, призвавший международное сообщество к осуждению данного нападения и требующий охраны гражданских лиц, также заявил о службе в рядах Сирийской освободительной армии (контролируется Национальной коалицией сирийских революционных и оппозиционных сил) 70 тыс. солдат: "Мы хотим, чтобы международное сообщество сделало все возможное для вывода из Сирии всех иностранных сил, в том числе российских, иранских, ИГ и Хезболлах".

Как заявляет министерство обороны РФ, российские истребители ударили по командным пунктам ИГ в Сирии: "Самолеты российских воздушно-космических сил нанесли точечные удары по 8 объектам ИГ. Для этого российская авиация совершила около 20-ти вылетов".