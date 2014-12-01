Шеф полиции Кабула подал в отставку на фоне всплеска насилия

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Глава полиции Кабула генерал Мухаммед Захир ушел в отставку на фоне волны терактов в столице Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Генерал Мухамед Захир сообщил министру внутренних дел, что он более не желает продолжать службу на этом посту. Министр принял его отставку", - цитирует агентство Франс Пресс слова пресс-секретаря столичной полиции, офицера Хашмата Станакзая.

За последние две недели в Кабуле произошло девять нападений боевиков движения "Талибан". Накануне боевики убили гражданина ЮАР и его двоих детей. Иностранец работал в Кабуле в одной из гуманитарных организаций.

Руководство талибов уже взяло на себя ответственность за нападение на иностранцев.