Сестра Ким Чен Ына рассказала о тяжелой болезни лидера КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии "лихорадки" в Северной Корее.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии "лихорадки" в Северной Корее.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian .

По мнению обозревателей издания, она имела ввиду, что глава республики мог переболеть коронавирусом.

"Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны", - пояснила Ким Ё Чжон.

Соответствующее заявление заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи сделала на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам. В рамках этой встрече сам Ким Чен Ын объявил о победе республики над коронавирусом с минимумом потерь - официальное число жертв COVID-19 составило 74 человека.