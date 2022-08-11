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Сестра Ким Чен Ына рассказала о тяжелой болезни лидера КНДР

Сестра Ким Чен Ына рассказала о тяжелой болезни лидера КНДР Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии "лихорадки" в Северной Корее.
Другие страны
11 августа 2022 г. 08:55
Сестра Ким Чен Ына рассказала о тяжелой болезни лидера КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии "лихорадки" в Северной Корее.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

По мнению обозревателей издания, она имела ввиду, что глава республики мог переболеть коронавирусом.

"Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны", - пояснила Ким Ё Чжон.

Соответствующее заявление заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи сделала на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам. В рамках этой встрече сам Ким Чен Ын объявил о победе республики над коронавирусом с минимумом потерь - официальное число жертв COVID-19 составило 74 человека.

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