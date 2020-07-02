Сенат Конгресса одобрил введение санкций против Китая

Сенат Конгресса в четверг единогласно одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге.

Сенат Конгресса в четверг единогласно одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета USA Today.

Законопроект, в частности, предполагает введение ограничительных мер в отношении банков и компаний, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В среду аналогичный законопроект тоже единогласно одобрила Палата представителей. Однако этот документ несколько отличался от версии, принятой еще ранее, 25 июня, Сенатом. В связи с этим верхняя палата должна была повторно рассмотреть законопроект. После одобрения в Сенате документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу.