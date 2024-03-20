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Саудовская Аравия выделит БАПОР дополнительное финансирование на $40 млн

Саудовская Аравия выделит БАПОР дополнительное финансирование на $40 млн Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени короля Сальмана (King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, KSrelief), финансируемый правительством Саудовской Аравии, выделит дополнительные $40 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи па
Другие страны
20 марта 2024 г. 23:08
Саудовская Аравия выделит БАПОР дополнительное финансирование на $40 млн

Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени короля Сальмана (King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, KSrelief), финансируемый правительством Саудовской Аравии, выделит дополнительные $40 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении центра, опубликованном на его сайте.

20 марта генеральный инспектор центра Абдулла бен Абдель Азиз ар-Рабиа и генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини подписали меморандум о выделении дополнительного финансирования для помощи жителям сектора Газа. В заявлении отмечается, что приобретенной на выделенные средства гуманитарной помощью смогут воспользоваться более 250 тысяч человек. Часть денег будет предназначена для возведения временного жилья более чем на 20 тыс. семей.

Напомним, что в конце января несколько стран, включая Великобританию, Германию и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР ввиду подозрений в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР распорядился уволить нескольких сотрудников, которые могли быть причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль осенью 2023 года.

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