Саудовская Аравия выделила треть госбюджета на военную сферу

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия выделила 21,5% госбюджета (56 млрд долларов) на военную сферу.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространило министерство финансов Королевства Саудовская Аравия.

10,3 % (27 млрд долларов) бюджета выделено на вопросы безопасности, 19,7% (52 млрд долларов) на сферу образования, 15% (39 млрд долларов) здравоохранения.

В целом, на 2018 год госбюджет крупнейшего в мире экспортера нефти - Саудовской Аравии установлен в размере 260,8 млрд долларов.