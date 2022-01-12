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Саудовская Аравия намерена добывать уран и использовать его в коммерческих целях

Саудовская Аравия намерена добывать уран и использовать его в коммерческих целях Саудовская Аравия обладает крупными запасами урана и будет использовать его в коммерческих целях.
Другие страны
12 января 2022 г. 20:36
Саудовская Аравия намерена добывать уран и использовать его в коммерческих целях

Саудовская Аравия обладает крупными запасами урана и будет использовать его в коммерческих целях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на Всемирной горнодобывающей конференции, которая открылась сегодня в Эр-Рияде.

"Мы с нетерпением ждем развития нашей ядерной программы. Я говорю открыто, что у нас есть огромные запасы урана и мы должны их разрабатывать и использовать в коммерческих целях", - заявил министр.

По его словам, с этой целью Саудовская Аравия намерена привлекать иностранные инвестиции с помощью компании Saudi Arabia Mining. Аль Сауд заверил, что его страна создаст прозрачные механизмы развития урановой промышленности, которые позволят обеспечить эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами.

Королевство в рамках "Национальной программы трансформации", принятой в 2016 году, также планирует освоить производство водорода и добычу сланцевой нефти, применяя технологии, которые не наносят вреда окружающей среде. Министр считает, что программа "Видение - 2030", направленная на диверсификацию экономики Саудовской Аравии и увеличение доли возобновляемых источников в производстве энергии, не должна снизить уровень энергетической безопасности королевства.

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