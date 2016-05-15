Самолет разбился на авиашоу в США, пилот погиб

Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Легкий самолет разбился в субботу на авиашоу близ города Атланта (штат Джорджия). Пилот погиб, жертв или пострадавших среди зрителей не было.



Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.



Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления полиции округа Декалб. Имя и фамилия погибшего летчика не разглашаются без разрешения его родственников.



Биплан потерпел катастрофу во время исполнения фигур пилотажа в тандеме со вторым самолетом. Первая машина снижалась, чтобы выполнить "петлю", но неожиданно начала почти отвесно падать. "Самолет раскололся надвое, передняя часть фюзеляжа загорелась и, объятая пламенем, рухнула на летное поле", - рассказала очевидец катастрофы.



На место крушения оперативно подоспели две машины с пожарными. Они быстро потушили огонь, но спасти пилота уже не смогли.