Самолет президента Кыргызстана не пустили в Великобританию

Самолет президента Кырыгызстана Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям, для полета в Глазго на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пришлось арендовать

Самолет президента Кыргызстана Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям, для полета в Глазго на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пришлось арендовать частный самолет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Sputnik Кыргызстана со ссылкой на администрацию президента.

"Борт №1 — ТУ-154, на котором летает глава государства, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. В этой связи кыргызскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолета. Согласно требованиям, было принято решение о полёте делегации Кыргызстана на частном самолете", - цитирует агентство представителя администрации.

По информации Sputnik, Жапаров вылетел в Глазго на частном реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. На настоящий момент президент уже прибыл в Великобританию, где завтра выступит с речью на саммите.