Россия выполнит наблюдательный полёт над Финляндией

Россия со 2 по 6 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Финляндии, а США и Чехия - над территорией РФ.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в газете "Красная звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он отметил, что полет над Финляндией будет выполняться в период с 2 по 6 сентября с аэродрома открытого неба Хельсинки-Вантаа. Максимальная дальность полета составит 1400 километров.