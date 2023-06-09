Россия и Китай проведут совместные военные учения

Российские военные планируют принять участие в организованных Китаем учениях "Север. Взаимодействия-2023".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в министерстве обороны КНР.
У члена Центрального военного совета КНР, начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковника Лю Чжэнли состоялся разговор по телефону с начальником российского Генштаба Вооруженных сил генералом армии Валерием Герасимовым.
"Стороны обменялись мнениями о реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, и углублении сотрудничества между военными двух стран", - пояснили в Минобороны Китая.
Ко всему прочему, Москва и Пекин условились о совместном проведении военных учений "Север. Взаимодействия-2023", российская сторона подтвердила участие.