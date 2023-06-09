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Россия и Китай проведут совместные военные учения

Россия и Китай проведут совместные военные учения Российские военные планируют принять участие в учениях «Север. Взаимодействия-2023», которые были организованы Китаем.
Другие страны
9 июня 2023 г. 14:42

Российские военные планируют принять участие в организованных Китаем учениях "Север. Взаимодействия-2023".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в министерстве обороны КНР.

У члена Центрального военного совета КНР, начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковника Лю Чжэнли состоялся разговор по телефону с начальником российского Генштаба Вооруженных сил генералом армии Валерием Герасимовым.

"Стороны обменялись мнениями о реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, и углублении сотрудничества между военными двух стран", - пояснили в Минобороны Китая.

Ко всему прочему, Москва и Пекин условились о совместном проведении военных учений "Север. Взаимодействия-2023", российская сторона подтвердила участие.

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Версия на английском языке Russia, China to hold joint military drills

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