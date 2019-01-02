Рекордное количество японцев пришло поздравить императора с Новым годом

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Более 140 тысяч человек пришли сегодня поздравить императора Японии Акихито с Новым годом и послушать приветственные слова монарха. Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на управление императорского дворца.

Число посетителей стало рекордным с 1989 года, когда император Акихито занял Хризантемовый трон. Столь большое количество посетителей связано с тем, что император Акихито в этом статусе Новый год встречать больше не будет.

В августе 2016 года император в телеобращении дал понять, что ему трудно выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста и он хотел бы передать трон наследнику. В июне прошлого года парламент Японии принял закон о том, что действующий император передаст трон наследнику и отойдет от дел.

Следующим императором Японии станет старший сын Акихито, принц Нарухито.