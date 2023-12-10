Ракета Zhuque 2 Y-3 вывела на орбиту три спутника КНР

Китайская ракета-носитель Zhuque 2 Y-3 с первым в мире кислородно-метановым двигателем успешно вывела на орбиту три спутника.

Китайская ракета-носитель Zhuque 2 Y-3 с первым в мире кислородно-метановым двигателем успешно вывела на орбиту три спутника.

Как передает Report , об этом сообщила на сайте частная компания-разработчик LandSpace.

Запуск осуществили с космодрома Цзюцюань в 03:39 по бакинскому времени. Ракета вывела на орбиту три спутника — HongHu, TianYi-33 и HongHu-2.

Этот запуск стал третьим для ракеты Zhuque 2, которая работает на смеси жидких кислорода и метана. Разработчики уточнили, что она может выводить на орбиту до четырех тонн различных грузов.

В конце октября Китай запустил пилотируемый корабль к своей орбитальной станции. Для доставки корабля на орбиту использовалась двухступенчатая ракета-носитель CZ-2F/G. Примерно через 15 минут в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР сообщили, что запуск корабля прошел успешно.