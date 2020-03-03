Пять афганских военных погибли при нападении на блокпост

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Пять афганских военнослужащих погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации местных СМИ, нападение было совершено группировкой "Талибан", однако сами талибы пока не прокомментировали ситуацию.

29 февраля на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.