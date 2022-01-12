Путин заявил о возможных новых вспышках заболеваемости COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, возможны новые вспышки заболеваемости.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, возможны новые вспышки заболеваемости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства по видеосвязи.

"Совершенно очевидно то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране", - сказал глава государства.

Он констатировал, что тема борьбы с COVID-19 продолжает оставаться актуальной, причем не только в РФ, но и по всему миру.

Президент заметил, что праздники "постепенно заканчиваются". "Как мы видим, проходят ровно, спокойно", - сказал он.

Президент призвал увеличивать объемы тестирования на коронавирус в стране, а также продолжать и наращивать прививочную кампанию.