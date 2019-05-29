При столкновении банд в Нигерии погибли 26 человек

При столкновении бандитов в деревнях штаба Замфара на северо-западе Нигерии погибли не менее 26 человек.

Как передаёт Report, об этом сообщает местная газета Nation со ссылкой на информацию главы правительства города Кауран Номода Алхаджи Лавала Абдуллахи.

Боевые столкновения начались примерно в 5 утра по местному времени. По имеющимся данным, бандиты одной из группировок убили ребенка и трех взрослых. В ответ на это противоборствующая группировка ликвидировала 23 человека.

По данным агентства France Press, на место происшествия направлены военные для охраны территории.