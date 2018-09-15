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    При обстреле боевиками Алеппо погиб ребёнок, восемь детей ранены

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Один ребёнок погиб, ещё восемь детей получили ранения при обстреле Алеппо, который вели боевики.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

    "В результате одного из обстрелов окраин города Алеппо из 82-миллиметрового миномёта пострадало 14 мирных жителей (ребёнок 11 лет погиб, 13 человек, включая восемь детей, ранены), — заявил глава центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

    Также в результате обстрела населённого пункта Телль-Рифъат из 120-миллиметрового миномёта ранены двое мирных жителей.

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