При обстреле боевиками Алеппо погиб ребёнок, восемь детей ранены

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Один ребёнок погиб, ещё восемь детей получили ранения при обстреле Алеппо, который вели боевики.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В результате одного из обстрелов окраин города Алеппо из 82-миллиметрового миномёта пострадало 14 мирных жителей (ребёнок 11 лет погиб, 13 человек, включая восемь детей, ранены), — заявил глава центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Также в результате обстрела населённого пункта Телль-Рифъат из 120-миллиметрового миномёта ранены двое мирных жителей.