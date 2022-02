При обрушении здания в Лондоне пострадали 13 человек

В британской столице Лондоне 13 человек получили травмы в результате частичного обрушения здания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила городская служба скорой помощи.

По ее данным, четверо пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Причины случившегося не уточняются.