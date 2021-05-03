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При крушении вертолета в ЮАР погибли два человека

При крушении вертолета в ЮАР погибли два человека Предположительно, причиной падения вертолета стало столкновение с птицей.
Другие страны
3 мая 2021 г. 17:27
При крушении вертолета в ЮАР погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения вертолета в городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал Eyewitness News.

Как сообщается, вертолет упал на один из островов в реке Умгени сегодня утром. Службы спасения и следователи из Управления гражданской авиации находятся на месте крушения.

Местная газета TimesLive сообщает, что, погибли пилот и второй пилот. Предположительно, причиной падения вертолета стало столкновение с птицей.

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