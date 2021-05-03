При крушении вертолета в ЮАР погибли два человека

Предположительно, причиной падения вертолета стало столкновение с птицей.

Два человека погибли в результате крушения вертолета в городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал Eyewitness News.

Как сообщается, вертолет упал на один из островов в реке Умгени сегодня утром. Службы спасения и следователи из Управления гражданской авиации находятся на месте крушения.

Местная газета TimesLive сообщает, что, погибли пилот и второй пилот. Предположительно, причиной падения вертолета стало столкновение с птицей.