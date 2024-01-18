При авиаударе Иордании по провинции Эс-Сувейда в Сирии погибли 11 человек

В результате новых ударов Иордании по югу Сирии погибли 11 человек.

В результате новых ударов Иордании по югу Сирии погибли 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

"Одиннадцать человек, включая детей и женщин, погибли при ударах иорданской авиации по провинции Эс-Сувейда минувшей ночью", - сообщил источник.

С июня прошлого года Иордания неоднократно заявляла, что на ее территорию регулярно залетают дроны из Сирии, которые несут наркотики и деньги. Сирия, Иордания и Ирак договорились создать совместную группу для противодействия наркобизнесу в регионе.

ВВС Иордании уже совершили два рейда 4 и 9 января, нанеся удары по предполагаемым объектам наркоторговцев на территории Сирии.