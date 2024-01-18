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При авиаударе Иордании по провинции Эс-Сувейда в Сирии погибли 11 человек

При авиаударе Иордании по провинции Эс-Сувейда в Сирии погибли 11 человек В результате новых ударов Иордании по югу Сирии погибли 11 человек.
Другие страны
18 января 2024 г. 14:15
При авиаударе Иордании по провинции Эс-Сувейда в Сирии погибли 11 человек

В результате новых ударов Иордании по югу Сирии погибли 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

"Одиннадцать человек, включая детей и женщин, погибли при ударах иорданской авиации по провинции Эс-Сувейда минувшей ночью", - сообщил источник.

С июня прошлого года Иордания неоднократно заявляла, что на ее территорию регулярно залетают дроны из Сирии, которые несут наркотики и деньги. Сирия, Иордания и Ирак договорились создать совместную группу для противодействия наркобизнесу в регионе.

ВВС Иордании уже совершили два рейда 4 и 9 января, нанеся удары по предполагаемым объектам наркоторговцев на территории Сирии.

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