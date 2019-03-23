Президентский дворец загорелся в столице Судана - ВИДЕО

Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии, на которых видно, как клубы черного дыма поднимаются над одной из резиденций президента Судана.

СМИ сообщают, что пожар начался из-за короткого замыкания на втором этаже дворца. Его удалось оперативно потушить.

Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.

Ранее лидер Судана Омар аль-Башир заявил, что вводит в стране режим ЧП на один год.