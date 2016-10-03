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    Президентом Эстонии впервые избрана женщина

    За Кальюлайд проголосовал 81 народный избранник

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Эстонии выбран с третьей попытки, им впервые стала женщина — это Керсти Кальюлайд, работавшая ранее представителем страны в Европейской счетной палате. Об этом  сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Для победы на выборах, которые проходили в парламенте, претенденту нужно было набрать не менее двух третей голосов депутатов - не менее 68 голосов из 101. За Кальюлайд проголосовал 81 народный избранник. Она была единственным кандидатом на пост главы государства.

    Полномочия нынешнего президента Томаса Хендрика Ильвеса истекают в октябре. Он занимает этот пост уже второй раз и, согласно конституции, не может быть избран на третий срок.

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