Обама жалуется на сильное оружейное лобби в конгрессе

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама сетует на общественную апатию и сильное оружейное лобби в конгрессе в вопросе ограничения на ношение оружия, передает Газета.Ru со ссылкой на агентство Reuters.

В интервью, записанном в пятницу, 20 июня, спустя два дня после расстрела девяти человек в церкви Южной Каролины, президент США заявил, что не ожидает никаких резких изменений в законодательстве об оружии США.

«К сожалению, лобби Национальной стрелковой ассоциации в конгрессе слишком сильное», - сообщил Обама.

«Я не предвижу каких-либо новых законодательных мер, которые могут быть приняты этим созывом. И я не жду никаких реальных действий, пока американская общественность не почувствует в срочном порядке, что настало время сказать себе: «Это ситуация ненормальна, это то, что мы можем изменить, и мы собираемся изменить это», - приводит слова Обамы Report.