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Президент Польши поддержал призыв Зеленского к переговорам на границе двух стран

Президент Польши поддержал призыв Зеленского к переговорам на границе двух стран Президент Польши Анджей Дуда поддерживает инициативу его украинского коллеги Владимира Зеленского провести переговоры на границе двух стран для урегулирования ситуации с блокированием погранпереходов протестующими польскими фермерами.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 15:01
Президент Польши поддержал призыв Зеленского к переговорам на границе двух стран

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает инициативу его украинского коллеги Владимира Зеленского провести переговоры на границе двух стран для урегулирования ситуации с блокированием погранпереходов протестующими польскими фермерами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил государственный секретарь в канцелярии президента Анджей Дера в эфире телеканала TVN24.

"В данный момент необходимо провести встречу польского правительства во главе с премьером Дональдом Туском, с правительством Украины и представителями Евросоюза. Президент выступает за то, чтобы провести диалог [между польскими и украинскими властями] так же эффективно, как это удалось [в ситуации] с перевозчиками", - отметил Дера.

Накануне Зеленский предложил Варшаве до 24 февраля провести на границе двух стран переговоры на высшем уровне с участием представителя Еврокомиссии для урегулирования ситуации с блокировкой движения на КПП протестующими польскими фермерами. 20 февраля они полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускали и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

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