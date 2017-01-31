Президент Филиппин обвинил США в нарушении военного соглашения

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил США, что им следует отказаться от строительства военных сооружений на территории Филиппин. Также он пригрозил аннулировать военное соглашение в случае их строительства США.

Как передает Report, об этом сoобшил Синьхуа.

«Я хочу предупредить США: не делайте этого, я не позволю», - заявил Дутерте.

«Независимо от названия, "склад" или "станция снабжения" - все это постоянные места хранения оружия. Это запрещено законом Филиппин»,- добавил президент.

«Если США будут упорствовать, я пересмотрю военное соглашение, и, в конечном итоге, возможно, аннулирую его», - сказал он, подчеркнув, что, согласно заключенному в 1998 году военному договору, на территории Филиппин запрещено возводить постоянные военные сооружения.