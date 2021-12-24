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Президент Черногории заразился коронавирусом

Президент Черногории заразился коронавирусом Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом после контакта с инфицированным человеком.
Другие страны
24 декабря 2021 г. 00:46
Президент Черногории заразился коронавирусом
Мило Джуканович

Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом после контакта с инфицированным человеком.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с заразившимся. У президента легкие симптомы заболевания, он чувствует себя хорошо. В связи с эпидемическими мерами президент находится в самоизоляции и в таком режиме будет исполнять свои обязанности", - говорится в заявлении.

В декабре 2020 года Джуканович был госпитализирован с пневмонией, но в тот момент все тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Черногория по числу как заразившихся коронавирусом на 1 млн человек, так и умерших является одной из самых неблагополучных стран региона. По данным Института общественного здоровья, всего с начала пандемии в республике было подтверждено свыше 161 тысячи случаев инфицирования. Количество летальных исходов достигло 2 385 при населении в 628 тысяч человек.

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